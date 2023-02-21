Рідні вбитого волейболіста Шахова просять присвоїти йому звання Героя України

Рідні загиблого під Бахмутом спортсмена із Харкова В’ячеслава Шахова подали відповідну електронну петицію на сайті президента України.

«Прошу розглянути петицію про присвоєння почесного звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю ГУР (Головного Управління Розвідки) – Шахов В’ячеслав Анатолійович, позивний ШАХ – 2 березня 1979 року народження. В’ячеслав народився та проживав у місті герой Харків. В мирний час грав у волейбол, був один з найкращих гравців», – йдеться у петиції.

24 лютого2022 року В’ячеслав пішов на фронт добровольцем, отримав звання старший солдат. Чоловік служив у військовій частині – А0336.

Брав участь у бойових діях Харківської області: у Руській Лозовій, Черкаській Лозовій, Слатине, Козача Лопань, Питомник. Також брав участь у найгарячіших боях біля Краматорську та у Бахмуті Донецької області. Звільняв від ворога Ольхівку, Куп’янськ, Балаклею.

«30 січня 2023 року він героїчно загинув, рятуючи життя побратимів, під час спроби вивезення поранених з передової, пряме влучення в автомобіль, Червона гора, Бахмутський район. Він віддав своє життя, щоб ми жили у вільній і незалежній Україні. Захищав Україну, ціною власного життя. В’ячеслава не дочекалася сім’я, у нього залишилась жінка та син», – йдеться у петіції.