Live
  • Вторник 21.02.2023
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.02
    • 🟢

Родные погибшего волейболиста Шахова просят присвоить ему звание Героя Украины

Общество 12:41   21.02.2023
Оксана Якушко
Родные погибшего волейболиста Шахова просят присвоить ему звание Героя Украины

Родные погибшего под Бахмутом спортсмена из Харькова Вячеслава Шахова подали соответствующую электронную петицию на сайте президента Украины.

«Прошу рассмотреть петицию о присвоении почетного звания Героя Украины (посмертно) военнослужащему ГУР (Главного Управления Разведки) – Шахову Вячеславу Анатольевичу, позывной ШАХ – 2 марта 1979 года рождения. Вячеслав родился и проживал в городе Герое Харьков. В мирное время играл в волейбол, был один из лучших игроков», – говорится в петиции.

24 февраля 2022 года Вячеслав ушел на фронт добровольцем, получил звание старший солдат. Мужчина служил в воинской части – А0336.

Участвовал в боевых действиях Харьковской области: в Русской Лозовой, Черкасской Лозовой, Слатино, Казачья Лопань, Питомник. Также участвовал в самых горячих боях под Краматорском и в Бахмуте Донецкой области. Освобождал от врага Ольховку, Купянск, Балаклею.

«30 января 2023 года он героически погиб, спасая жизнь собратьев, при попытке вывоза раненых из передовой, прямое попадание в автомобиль, Красная гора, Бахмутский район. Он отдал свою жизнь, чтобы мы жили в свободной и независимой Украине. Защищал Украину ценой собственной жизни. Вячеслава не дождалась семья, у него осталась жена и сын».

Читайте также: 43-летний харьковский волейболист Вячеслав Шахов погиб под Бахмутом

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

23:22
День памяти Героев Небесной Сотни: евромайдановцы собирались в центре Харькова
22:54
Армия РФ ударила ракетами С-300 по Купянску — начальник Харьковского гарнизона
21:48
Творили настоящие чудеса: бойцы ГСЧС Харьковщины подвели итоги 2022-го (видео)
21:00
Харьковские добровольцы показали, как «насыпают» оккупантам у Бахмута (видео)
20:27
На харьковской ТЭЦ-5 рассказали о разрушениях вследствие недавнего удара врага

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Родные погибшего волейболиста Шахова просят присвоить ему звание Героя Украины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 12:41;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Родные погибшего под Бахмутом спортсмена из Харькова Вячеслава Шахова подали соответствующую электронную петицию на сайте президента Украины.".