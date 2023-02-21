Родные погибшего волейболиста Шахова просят присвоить ему звание Героя Украины

Родные погибшего под Бахмутом спортсмена из Харькова Вячеслава Шахова подали соответствующую электронную петицию на сайте президента Украины.

«Прошу рассмотреть петицию о присвоении почетного звания Героя Украины (посмертно) военнослужащему ГУР (Главного Управления Разведки) – Шахову Вячеславу Анатольевичу, позывной ШАХ – 2 марта 1979 года рождения. Вячеслав родился и проживал в городе Герое Харьков. В мирное время играл в волейбол, был один из лучших игроков», – говорится в петиции.

24 февраля 2022 года Вячеслав ушел на фронт добровольцем, получил звание старший солдат. Мужчина служил в воинской части – А0336.

Участвовал в боевых действиях Харьковской области: в Русской Лозовой, Черкасской Лозовой, Слатино, Казачья Лопань, Питомник. Также участвовал в самых горячих боях под Краматорском и в Бахмуте Донецкой области. Освобождал от врага Ольховку, Купянск, Балаклею.

«30 января 2023 года он героически погиб, спасая жизнь собратьев, при попытке вывоза раненых из передовой, прямое попадание в автомобиль, Красная гора, Бахмутский район. Он отдал свою жизнь, чтобы мы жили в свободной и независимой Украине. Защищал Украину ценой собственной жизни. Вячеслава не дождалась семья, у него осталась жена и сын».