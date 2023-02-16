43-летний харьковский волейболист Вячеслав Шахов погиб под Бахмутом

Вячеслав Шахов был победителем и призером всеукраинских соревнований по волейболу, сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта мэрии Харькова.

43-летний харьковский волейболист Вячеслав Шахов погиб у пгт Красная Гора, под Бахмутом.

Вячеслав Шахов окончил спортивный колледж, был активным участником волейбольного движения: победителем и призером многих городских, областных и всеукраинских соревнований.

С начала полномасштабной войны ушел в ТРО, затем служил в спецподразделении Kraken. Погиб 30 января от прямого попадания вражеского снаряда в автомобиль, на котором Вячеслав Шахов пытался вывезти раненых собратьев из передовой.