43-летний харьковский волейболист Вячеслав Шахов погиб под Бахмутом
Вячеслав Шахов был победителем и призером всеукраинских соревнований по волейболу, сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта мэрии Харькова.
43-летний харьковский волейболист Вячеслав Шахов погиб у пгт Красная Гора, под Бахмутом.
Вячеслав Шахов окончил спортивный колледж, был активным участником волейбольного движения: победителем и призером многих городских, областных и всеукраинских соревнований.
С начала полномасштабной войны ушел в ТРО, затем служил в спецподразделении Kraken. Погиб 30 января от прямого попадания вражеского снаряда в автомобиль, на котором Вячеслав Шахов пытался вывезти раненых собратьев из передовой.
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 15:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вячеслав Шахов был победителем и призером всеукраинских соревнований по волейболу, сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта мэрии Харькова.".