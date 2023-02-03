Харьковский бодибилдер погиб на Луганщине, защищая Украину
Мастер спорта по бодибилдингу Дмитрий Подопригора погиб в результате минометного обстрела армией РФ позиций, которые занимало его подразделение под Белогоровкой.
О смерти спортсмена сообщила Национальная федерация бодибилдинга Украины.
«Поступило трагическое известие о том, что 19 января 2023 года на войне с российскими оккупантами погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины солдат Подопригора Дмитрий Николаевич. Дмитрий погиб в результате минометного обстрела рашистами позиции, занимаемой его подразделением в н.п. Белогоровка в Луганской области», — сказано в сообщении федерации.
Дмитрий Подопригора представлял на спортивных соревнованиях Харьков. Он стал мастером спорта Украины по бодибилдингу в 2021 году. В том же году победил на Кубке Украины по бодибилдингу и фитнесу среди мужчин. Бронзовый призер чемпионатов Украины по бодибилдингу и фитнесу 2020 и 2021 годов.
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«В мирной жизни мы все знали Дмитрия Пидопригору как положительного, жизнерадостного человека, хорошего семьянина, успешного спортсмена и тренера», — поделились коллеги спортсмена.
В этом году Дмитрию должно было исполниться 35 лет.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 07:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мастер спорта по бодибилдингу Дмитрий Подопригора погиб в результате минометного обстрела армией РФ позиций, которые занимало его подразделение под Белогоровкой".