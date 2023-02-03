Харківський бодибілдер загинув на Луганщині, захищаючи Україну
Майстер спорту з бодибілдингу Дмитро Подопригора загинув внаслідок мінометного обстрілу армією РФ позицій, які займав його підрозділ під Білогорівкою.
Про смерть спортсмена повідомила Національна федерація бодибілдингу України.
“Надійшла трагічна звістка про те, що 19 січня 2023 року на війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець Збройних Сил України, солдат Підопригора Дмитро Миколайович. Дмитро загинув внаслідок мінометного обстрілу рашистами позиції, яку займав його підрозділ у н.п. Білогорівка на Луганщині”, – сказано у повідомленні федерації.
Дмитро Подопригора представляв на спортивних змаганнях Харків. Він став майстром спорту України з бодибілдингу у 2021 році. У тому ж році переміг на Кубку України з бодибілдингу та фітнесу серед чоловіків. Бронзовий призер чемпіонатів України з бодибілдингу та фітнесу 2020 та 2021 років.
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“У мирному житті ми всі знали Дмитра Підопригору як позитивну, життєрадісну людину, хорошого сім’янина, успішного спортсмена та тренера”, – поділилися колеги спортсмена.
Цього року Дмитру мало виповнитися 35 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 07:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мастер спорта по бодибилдингу Дмитрий Подопригора погиб в результате минометного обстрела армией РФ позиций, которые занимало его подразделение под Белогоровкой".