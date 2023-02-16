43-річний харківський волейболіст В’ячеслав Шахов загинув під Бахмутом

В’ячеслав Шахов був переможцем та призером всеукраїнських змагань з волейболу, повідомили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту мерії Харкова.

43-річний харківський волейболіст В’ячеслав Шахов загинув біля смт Красна Гора, під Бахмутом.

В’ячеслав Шахов закінчив спортивний коледж, був активним учасником волейбольного руху: переможцем і призером багатьох міських, обласних та всеукраїнських змагань.

Від початку повномасштабної війни пішов у ТРО, потім служив у спецпідрозділі «Kraken». Загинув 30 січня від прямого влучання ворожого снаряду в автомобіль, на якому В’ячеслав Шахов намагався вивезти поранених побратимів з передової.