Знести або віддати тим, хто втратив житло: Синєгубов – про долю ЖК Urban City

Долю житлового комплексу Urban City на проспекті Героїв Харкова в Харкові – чи зносити зведені будинки, чи можливо зберегти їх для людей, які втратили житло через війну, вирішуватимуть після того, як набуде чинності рішення суду.

Позов із вимогою повернути місту землю, на якій зводять ЖК, прокуратура направила до суду ще до початку війни, наприкінці 2021 року, розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков на брифінгу, присвяченому річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За його словами, строк на оскарження рішення суду ще не сплинув і йому невідомо, чи відповідач подаватиме апеляцію.

“Питання цікаве, щоб не зносити цей будинок, а передати нашим мешканцям, які потребують житла. Хоч з тієї самої Північної Салтівки. Це цікаве питання. Я зараз на цього відповісти не можу. Необхідно підготуватися і проробити всі аспекти цього питання. Тому що цей комплекс, він будувався незаконно і перебування там жителів воно, на мій погляд, не зовсім безпечно”, – зазначив Фільчаков.

Як додав керівник ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Волобуєв, комплекс зокрема зведено з порушеннями правил пожежної безпеки.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, своєю чергою, зазначив, що потрібно дочекатися, коли рішення суду набуде законної сили, і надалі діяти в залежності від нього.

“Через виконання рішення суду або його зміни або порядку можливо доведеться в межах цього змінювати якусь законодавчу базу в тому числі, можна виходити з ініціативою до парламенту. Бо, напевно, такий випадок, він не єдиний. Однак перш за все потрібно зважати на дотримання норм та правил щодо будівництва. Тому що безпека людей на першому місці має бути”, – стверджує Синєгубов.

Нагадаємо, раніше в прокуратурі повідомляли, що забудовник, який зводив житловий комплекс із чотирьох будинків у районі Велозаводського скверу на проспекті Героїв Харкова у Харкові, за рішенням суду має повернути місту землю вартістю 6 мільйонів гривень. Також суд ухвалив: знести самовільно зведені об’єкти та привести ділянку у той стан, який вона мала до початку робіт.

Забудовником є ​​компанія «Строй Сіті Developmen». Згідно з публікаціями на сайті комплексу, інвестори встигли придбати квартири у частині будинків.