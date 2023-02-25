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Снести или отдать потерявшим жилье: Синегубов и Фильчаков — о ЖК Urban City

Общество 10:57   25.02.2023
Елена Нагорная
Снести или отдать потерявшим жилье: Синегубов и Фильчаков — о ЖК Urban City Фото: Харьковская облпрокуратура

Судьбу жилого комплекса Urban City на проспекте Героев Харькова в Харькове — сносить ли возведенные дома или сохранить их для людей, которые потеряли жилье из-за войны, — будут решать после того, как решение суда вступит в законную силу.

Иск с требованием вернуть городу землю, на которой возводят ЖК, прокуратура направила в суд еще до начала войны, в конце 2021 года, рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков на брифинге, посвященном годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По его словам, срок на обжалование решения суда еще не истек и ему неизвестно, будет ли ответчик подавать апелляцию.

«Вопрос интересный, чтобы не сносить этот дом, а передать нашим жителям, которые нуждаются в жилье. Хоть с той же Северной Салтовки. Это интересный вопрос. Я сейчас на этот ответить не могу. Необходимо подготовиться и проработать все аспекты этого вопроса. Потому что этот комплекс, он строился незаконно и пребывание там жителей оно, на мой взгляд, не совсем безопасно», — отметил Фильчаков.

Как добавил руководитель ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев, комплекс, в частности, возведен с нарушениями правил пожарной безопасности.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в свою очередь отметил, что нужно дождаться, когда решение суда вступит в законную силу, и в дальнейшем действовать в зависимости от него.

«Через выполнение решения суда или его изменения или порядка возможно придется в рамках этого менять какую-то законодательную базу в том числе, можно выходить с инициативой в парламент. Потому что, наверное, такой случай, он не единственный. Однако прежде всего нужно учитывать соблюдение норм и правил по строительству. Потому что безопасность людей на первом месте должна быть», — утверждает Синегубов.

Напомним, ранее в прокуратуре сообщали, что застройщик, который возводил жилой комплекс из четырех домов в районе Велозаводского сквера на проспекте Героев Харькова в Харькове, по решению суда должен вернуть городу землю стоимостью 6 миллионов гривен. Также суд постановил: снести самовольно возведенные объекты и привести участок в то состояние, которое он имел до начала работ.

Застройщиком является компания «Строй Сити Development». Согласно публикациям на сайте комплекса, инвесторы успели приобрести квартиры в части домов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 февраля 2023 в 10:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Судьбу жилого комплекса Urban City на проспекте Героев Харькова в Харькове — сносить ли возведенные дома или сохранить их для людей, которые потеряли жилье из-за войны, — будут решать после того, как решение суда вступит в законную силу.".