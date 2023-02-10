Суд обязал застройщика снести жилой комплекс на проспекте Героев Харькова

Застройщик, возводивший жилой комплекс из четырех домов в районе Велозаводского сквера по проспекту Героев Харькова в Харькове, по решению суда должен вернуть городу землю стоимостью 6 миллионов гривен.

Застройщик возводил комплекс самовольно, поскольку указанная земля ему не выделялась, под видом реконструкции несуществующего здания, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Указанные земли относятся к землям коммунальной собственности Харьковской городской территориальной громады и никакие права на них частным юридическим или физическим лицам не переданы, что подтверждается выписками из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Государственного земельного кадастра», — рассказали в прокуратуре.

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры и обязал застройщика вернуть земельные участки Харьковской городской территориальной громаде.

В прокуратуре подчеркивают, что по решению суда застройщик должен снести самовольно возведенные объекты и привести землю в то состояние, которое она имела до начала работ.

Сейчас идет срок на апелляционное обжалование.

Согласно обнародованному прокуратурой фото, речь идет о комплексе ЖК Urban City на проспекте Героев Харькова, 118. Застройщиком является компания «Строй Сити Development». Согласно публикациям на сайте комплекса, инвесторы успели приобрести квартиры в части домов.