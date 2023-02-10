Суд зобов’язав забудовника знести житловий комплекс на пр. Героїв Харкова

Забудовник, який зводив житловий комплекс із чотирьох будинків у районі Велозаводського скверу на проспекті Героїв Харкова у Харкові, за рішенням суду має повернути місту землю вартістю 6 мільйонів гривень.

Забудовник зводив комплекс самовільно, оскільки вказана земля йому не виділялась, під виглядом реконструкції неіснуючої будівлі, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Зазначені землі належать до земель комунальної власності Харківської міської територіальної громади і жодні права на них приватним юридичним або фізичним особам не передані, що підтверджується витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру”, – розповіли у прокуратурі.

Господарський суд Харківської області задовольнив позов прокуратури та зобов’язав забудовника повернути земельні ділянки Харківській міській територіальній громаді.

У прокуратурі наголошують, що за рішенням суду забудовник має знести самовільно зведені об’єкти та привести землю до того стану, який вона мала до початку робіт.

Наразі триває термін на апеляційне оскарження.

Згідно з оприлюдненим прокуратурою фото, йдеться про комплекс ЖК Urban City на проспекті Героїв Харкова, 118. Забудовником є ​​компанія “Строй Сіті Development”. Згідно з публікаціями на сайті комплексу, інвестори встигли придбати квартири у частині будинків.