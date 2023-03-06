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Суд зобов’язав ХОВА привести до належного стану пам’ятку архітектури

Суспільство 11:36   06.03.2023
Оксана Горун
Суд зобов’язав ХОВА привести до належного стану пам’ятку архітектури

Пам’ятка архітектури національного значення “Військове училище” в Чугуєві зараз перебуває в критичному аварійному стані, заявили у прокуратурі.

Будівлю штабів військових поселень (“Військове училище”) в Чугуєві Харківська ОВА зобов’язана привести “в належний стан”. Таке рішення ухвалив Харківський окружний адміністративний суд за позовом прокуратури.

Встановлено, що у власності держави в особі Харківської обласної державної адміністрації перебуває вказана пам’ятка архітектури національного значення. “Військове училище” має багату історію. За часів школи військових топографів майбутній всесвітньо відомий художник Ілля Рєпін брав у ній свої перші уроки малювання. Більше ніж півсторіччя у будівлі містилося Чугуївське юнацьке піхотне училище, а згодом — військове училище. Наразі будівля знаходиться в критичному аварійному стані. Зволікання з боку держави щодо її збереження може призвести до незворотних наслідків, у тому числі повного руйнування пам’ятки“, — заявили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Насправді безцінна історична будівля вже руйнується – причому не перший рік. Вперше пам’ятка архітектури обрушилася у 2019 році. Другий обвал стіни стався 15 листопада 2021-го.

Обрушився мур Штабів військових поселень у Чугуєві

Цегляні стіни будівлі звели у 1831 році, вона витримала всі битви в Чугуєві під час Другої світової війни, а руйнуватись почала в мирний час.

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2020-го року в Харківській ОДА скаржилися, що не можуть реконструювати історичну будівлю через складнощі у питаннях власності – вона перебуває в держвласності, а отже, будь-які роботи можна проводити лише коштом держбюджету.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Ви читали новину: «Суд зобов’язав ХОВА привести до належного стану пам’ятку архітектури»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 11:36;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пам’ятка архітектури національного значення “Військове училище” в Чугуєві зараз перебуває в критичному аварійному стані, заявили у прокуратурі".