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Суд обязал ХОВА привести в надлежащее состояние памятник архитектуры

Общество 11:36   06.03.2023
Оксана Горун
Суд обязал ХОВА привести в надлежащее состояние памятник архитектуры

Памятник архитектуры национального значения «Военное училище» в Чугуеве сейчас находится в критическом аварийном состоянии, заявили в прокуратуре.

Здание штабов военных поселений («Военное училище») в Чугуеве Харьковская ОВА обязана привести «в надлежащее состояние». Такое решение принял Харьковский окружной административный суд по иску прокуратуры.

«Установлено, что в собственности государства в лице Харьковской облгосадминистрации находится указанный памятник архитектуры национального значения. «Военное училище» имеет богатую историю. Во времена школы военных топографов будущий всемирно известный художник Илья Репин брал в ней свои первые уроки рисования. Более полувека в здании содержалось Чугуевское юношеское пехотное училище, а впоследствии — военное училище. В настоящее время здание находится в критическом аварийном состоянии. Промедление со стороны государства по его сохранению может привести к необратимым последствиям, в том числе полному разрушению памятника», — заявили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

На самом деле, бесценное историческое здание уже разрушается — причем не первый год. Впервые памятник архитектуры обрушился в 2019 году. Второй обвал стены случился 15 ноября 2021-го.

Обрушилась стена Штабов военных поселений в Чугуеве
Фото: Артем Левченко

Кирпичные стены здания возвели в 1831 году, оно выдержало все сражения в Чугуеве во время Второй мировой войны, а разрушаться начало в мирное время.

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В 2020-м году в Харьковской ОГА жаловались, что не могут реконструировать историческое здание из-за сложностей в вопросах собственности — оно находится в госсобственности, а значит, любые работы можно проводить только за средства госбюджета.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 11:36;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Памятник архитектуры национального значения «Военное училище» в Чугуеве сейчас находится в критическом аварийном состоянии, заявили в прокуратуре".