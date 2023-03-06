Суд обязал ХОВА привести в надлежащее состояние памятник архитектуры
Памятник архитектуры национального значения «Военное училище» в Чугуеве сейчас находится в критическом аварийном состоянии, заявили в прокуратуре.
Здание штабов военных поселений («Военное училище») в Чугуеве Харьковская ОВА обязана привести «в надлежащее состояние». Такое решение принял Харьковский окружной административный суд по иску прокуратуры.
«Установлено, что в собственности государства в лице Харьковской облгосадминистрации находится указанный памятник архитектуры национального значения. «Военное училище» имеет богатую историю. Во времена школы военных топографов будущий всемирно известный художник Илья Репин брал в ней свои первые уроки рисования. Более полувека в здании содержалось Чугуевское юношеское пехотное училище, а впоследствии — военное училище. В настоящее время здание находится в критическом аварийном состоянии. Промедление со стороны государства по его сохранению может привести к необратимым последствиям, в том числе полному разрушению памятника», — заявили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
На самом деле, бесценное историческое здание уже разрушается — причем не первый год. Впервые памятник архитектуры обрушился в 2019 году. Второй обвал стены случился 15 ноября 2021-го.
Кирпичные стены здания возвели в 1831 году, оно выдержало все сражения в Чугуеве во время Второй мировой войны, а разрушаться начало в мирное время.
Читайте также: Здание штабов военных поселений в Чугуеве может продолжить разрушаться (фоторепортаж)
В 2020-м году в Харьковской ОГА жаловались, что не могут реконструировать историческое здание из-за сложностей в вопросах собственности — оно находится в госсобственности, а значит, любые работы можно проводить только за средства госбюджета.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Суд обязал ХОВА привести в надлежащее состояние памятник архитектуры»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 11:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Памятник архитектуры национального значения «Военное училище» в Чугуеве сейчас находится в критическом аварийном состоянии, заявили в прокуратуре".