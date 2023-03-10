ДСНС повідомила про пошкодження 5-поверхівок та будинку ракетами на Харківщині

У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області зазначили, що пожеж через удари ворога в Харківській області минулої доби не було. Але є руйнування.

“Рятувальники 34-ї ДРПЧ з с. Слобожанське та їхні колеги з Луганська виїжджали на перевірку місць влучання ворожих ракет. У с. Слобожанське виявлені пошкодження 5 житлових п’ятиповерхівок, 1 приватного домоволодіння, будівель і споруд на продовольчому ринку та овочевій фабриці, а також на об’єкті критичної інфраструктури. Постраждалих не виявлено”, — поінформували у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також рятувальники оглянули місце обстрілу в селі Лиман. Там пошкоджено приватний будинок. Про постраждалих не повідомляють.

Нагадаємо, Харків після масштабного ракетного обстрілу армією РФ вже на добу без електрики. У місті заживили об’єкти критичної інфраструктури та частково відновили подачу води. Метро поки не перевозить пасажирів.