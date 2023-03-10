Live
  • П’ятниця 10.03.2023
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.62
    • 🟢

ДСНС повідомила про пошкодження 5-поверхівок та будинку ракетами на Харківщині

Події 08:39   10.03.2023
Оксана Горун
ДСНС повідомила про пошкодження 5-поверхівок та будинку ракетами на Харківщині

У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області зазначили, що пожеж через удари ворога в Харківській області минулої доби не було. Але є руйнування.

“Рятувальники 34-ї ДРПЧ з с. Слобожанське та їхні колеги з Луганська виїжджали на перевірку місць влучання ворожих ракет. У с. Слобожанське виявлені пошкодження 5 житлових п’ятиповерхівок, 1 приватного домоволодіння, будівель і споруд на продовольчому ринку та овочевій фабриці, а також на об’єкті критичної інфраструктури. Постраждалих не виявлено”, — поінформували у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також рятувальники оглянули місце обстрілу в селі Лиман. Там пошкоджено приватний будинок. Про постраждалих не повідомляють.

  • Читайте також: ДСНС повідомила, де на Харківщині ракета вдарила у житловий будинок

    • Нагадаємо, Харків після масштабного ракетного обстрілу армією РФ вже на добу без електрики.  У місті заживили об’єкти критичної інфраструктури та частково відновили подачу води. Метро поки не перевозить пасажирів.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    19:42
    “Вони просто дебіли” – військовий аналітик про ракетну атаку РФ
    19:39
    Росіяни не пошкодували “Кинджал” на боротьбу з трансформатором – Фурса
    18:55
    Прокуратура показала відео з місця одного з “прильотів” на Харківщині
    18:24
    Не тільки ракети: Генштаб розповів про обстріли Харківщини за добу
    11:17
    Синєгубов: світло в Харкові спробують підключити за дві-три години

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «ДСНС повідомила про пошкодження 5-поверхівок та будинку ракетами на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 08:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області зазначили, що пожеж через удари ворога в Харківській області минулої доби не було. Але є руйнування".