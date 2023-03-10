ДСНС повідомила про пошкодження 5-поверхівок та будинку ракетами на Харківщині
У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області зазначили, що пожеж через удари ворога в Харківській області минулої доби не було. Але є руйнування.
“Рятувальники 34-ї ДРПЧ з с. Слобожанське та їхні колеги з Луганська виїжджали на перевірку місць влучання ворожих ракет. У с. Слобожанське виявлені пошкодження 5 житлових п’ятиповерхівок, 1 приватного домоволодіння, будівель і споруд на продовольчому ринку та овочевій фабриці, а також на об’єкті критичної інфраструктури. Постраждалих не виявлено”, — поінформували у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також рятувальники оглянули місце обстрілу в селі Лиман. Там пошкоджено приватний будинок. Про постраждалих не повідомляють.
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Нагадаємо, Харків після масштабного ракетного обстрілу армією РФ вже на добу без електрики. У місті заживили об’єкти критичної інфраструктури та частково відновили подачу води. Метро поки не перевозить пасажирів.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 08:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області зазначили, що пожеж через удари ворога в Харківській області минулої доби не було. Але є руйнування".