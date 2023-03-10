ГСЧС сообщила о повреждении жилых пятиэтажек и домов ракетами на Харьковщине
В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области отметили, что пожаров из-за ударов врага в Харьковской области за минувшие сутки не было. Но есть разрушения.
«Спасатели 34-й ГСПЧ из с. Слобожанское и их коллеги из Луганска выезжали на проверку мест попадания вражеских ракет. В с. Слобожанское обнаружено повреждение 5 жилых пятиэтажек, 1 частного домовладения, зданий и сооружений на продовольственном рынке и овощной фабрике, а также на объекте критической инфраструктуры. Пострадавшие не обнаружены», — проинформировали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также спасатели осмотрели место обстрела в селе Лиман. Там поврежден частный дом. О пострадавших не сообщают.
Читайте также: Артобстрел Казачьей Лопани: ГСЧС показала разбитые и горевшие дома (фото)
Напомним, Харьков после масштабного ракетного обстрела армией РФ уже сутки без электричества. В городе запитали объекты критической инфраструктуры и частично восстановили подачу воды. Метро пока не перевозит пассажиров.
Новости по теме:
Вы читали новость: «ГСЧС сообщила о повреждении жилых пятиэтажек и домов ракетами на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 08:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области отметили, что пожаров из-за ударов врага в Харьковской области за минувшие сутки не было. Но есть разрушения".