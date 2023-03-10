ГСЧС сообщила о повреждении жилых пятиэтажек и домов ракетами на Харьковщине

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области отметили, что пожаров из-за ударов врага в Харьковской области за минувшие сутки не было. Но есть разрушения.

«Спасатели 34-й ГСПЧ из с. Слобожанское и их коллеги из Луганска выезжали на проверку мест попадания вражеских ракет. В с. Слобожанское обнаружено повреждение 5 жилых пятиэтажек, 1 частного домовладения, зданий и сооружений на продовольственном рынке и овощной фабрике, а также на объекте критической инфраструктуры. Пострадавшие не обнаружены», — проинформировали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также спасатели осмотрели место обстрела в селе Лиман. Там поврежден частный дом. О пострадавших не сообщают.

Напомним, Харьков после масштабного ракетного обстрела армией РФ уже сутки без электричества. В городе запитали объекты критической инфраструктуры и частично восстановили подачу воды. Метро пока не перевозит пассажиров.