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ГСЧС сообщила о повреждении жилых пятиэтажек и домов ракетами на Харьковщине

Происшествия 08:39   10.03.2023
Оксана Горун
ГСЧС сообщила о повреждении жилых пятиэтажек и домов ракетами на Харьковщине Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области отметили, что пожаров из-за ударов врага в Харьковской области за минувшие сутки не было. Но есть разрушения.

«Спасатели 34-й ГСПЧ из с. Слобожанское и их коллеги из Луганска выезжали на проверку мест попадания вражеских ракет. В с. Слобожанское обнаружено повреждение 5 жилых пятиэтажек, 1 частного домовладения, зданий и сооружений на продовольственном рынке и овощной фабрике, а также на объекте критической инфраструктуры. Пострадавшие не обнаружены», — проинформировали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также спасатели осмотрели место обстрела в селе Лиман. Там поврежден частный дом. О пострадавших не сообщают.

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    • Напомним, Харьков после масштабного ракетного обстрела армией РФ уже сутки без электричества. В городе запитали объекты критической инфраструктуры и частично восстановили подачу воды. Метро пока не перевозит пассажиров.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 08:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области отметили, что пожаров из-за ударов врага в Харьковской области за минувшие сутки не было. Но есть разрушения".