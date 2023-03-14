На Куп’янському напрямку знищили російську БМП (відео)
Аеророзвідка влучно позбавила окупантів зайвої техніки та особового складу на Куп’янському напрямку.
Відео “снайперської” роботи опублікувала пресслужба Держприкордонслужби України.
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“Куп’янський напрямок. Аеророзвідка ДПСУ «скидом» знищила ворожу БМП з розрахунком”, – прокоментували кадри прикордонники.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 12:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідка влучно позбавила окупантів зайвої техніки та особового складу на Куп’янському напрямку".