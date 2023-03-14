На Купянском направлении уничтожили российскую БМП (видео)

Фото: кадр из видео

Аэроразведка точным попаданием избавила оккупантов от лишней техники и личного состава на Купянском направлении.

Видео «снайперской» работы опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Купянское направление. Аэроразведка ГПСУ «сбросом» уничтожила вражескую БМП с расчетом», — прокомментировали кадры пограничники.