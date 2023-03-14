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На Купянском направлении уничтожили российскую БМП (видео)

Происшествия 12:09   14.03.2023
Оксана Горун
На Купянском направлении уничтожили российскую БМП (видео) Фото: кадр из видео

Аэроразведка точным попаданием избавила оккупантов от лишней техники и личного состава на Купянском направлении.

Видео «снайперской» работы опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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«Купянское направление. Аэроразведка ГПСУ «сбросом» уничтожила вражескую БМП с расчетом», — прокомментировали кадры пограничники.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 12:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведка точным попаданием избавила оккупантов от лишней техники и личного состава на Купянском направлении".