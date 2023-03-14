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Потрібна бійцям: у Харкові закінчилася донорська кров двох груп

Суспільство 17:46   14.03.2023
Олена Нагорна
Потрібна бійцям: у Харкові закінчилася донорська кров двох груп

У Харкові закінчилася кров третьої та четвертої груп із негативним резус-фактором.

Як пише Харківський обласний центр служби крові у Facebook, кров необхідна пораненим воїнам ЗСУ.

Бійцям потрібна донорська кров. Зараз. Запасів 3- і 4- немає!!! Усі, хто можуть, беріть рідних, знайомих, колег — приходьте в Центр крові”, – закликають у публікації.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у “Дії”.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 17:46;

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