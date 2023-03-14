Потрібна бійцям: у Харкові закінчилася донорська кров двох груп
У Харкові закінчилася кров третьої та четвертої груп із негативним резус-фактором.
Як пише Харківський обласний центр служби крові у Facebook, кров необхідна пораненим воїнам ЗСУ.
“Бійцям потрібна донорська кров. Зараз. Запасів 3- і 4- немає!!! Усі, хто можуть, беріть рідних, знайомих, колег — приходьте в Центр крові”, – закликають у публікації.
Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у “Дії”.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 17:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові закінчилася кров третьої та четвертої груп із негативним резус-фактором.".