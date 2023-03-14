Нужна бойцам: в Харькове срочно требуется донорская кровь двух групп
Фото: Харьковский областной центр службы крови
В Харькове закончилась кровь третьей и четвертой групп с отрицательным резус-фактором.
Как пишет Харьковский областной центр службы крови в Facebook, кровь необходима раненым воинам ВСУ.
«Бойцам нужна донорская кровь. Сейчас. Запасов 3- и 4- нет!!! Все, кто могут, берите родных, знакомых, коллег — приходите в Центр крови», — призывают в публикации.
Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу — с 8:00 до 13:00. Предварительно записываться не надо, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 17:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове закончилась кровь третьей и четвертой групп с отрицательным резус-фактором.".