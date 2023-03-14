Удар з артилерії по цивільному авто на Куп’янщині: поліція показала фото

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу села Колодязне Куп’янського району Харківської області 14 березня загинув 42-річний чоловік, який був за кермом автомобіля.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області та опублікували фото наслідків обстрілу.

Тіло чоловіка направлено до моргу для проведення експертизи.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Раніше в облпрокуратурі повідомили, що окупанти обстріляли Колодязне близько 12:00. Снаряд влучив у цивільний автомобіль із 42-річним чоловіком — мешканцем цього села. Також були пошкоджені приватні житлові будинки.

У поліції також інформували про загибель мешканки Вовчанська. 55-річна жінка також була в автомобілі, в який вдарив російський снаряд. Вона їхала на цвинтар ховати родича.