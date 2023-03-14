Удар з артилерії по цивільному авто на Куп’янщині: поліція показала фото
Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу села Колодязне Куп’янського району Харківської області 14 березня загинув 42-річний чоловік, який був за кермом автомобіля.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області та опублікували фото наслідків обстрілу.
Тіло чоловіка направлено до моргу для проведення експертизи.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
Раніше в облпрокуратурі повідомили, що окупанти обстріляли Колодязне близько 12:00. Снаряд влучив у цивільний автомобіль із 42-річним чоловіком — мешканцем цього села. Також були пошкоджені приватні житлові будинки.
У поліції також інформували про загибель мешканки Вовчанська. 55-річна жінка також була в автомобілі, в який вдарив російський снаряд. Вона їхала на цвинтар ховати родича.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 20:44;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу села Колодязне Куп’янського району Харківської області 14 березня загинув 42-річний чоловік, який був за кермом автомобіля.".