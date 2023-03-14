Удар из артиллерии по гражданскому авто на Купянщине: полиция показала фото

В результате вражеского артиллерийского обстрела села Колодезное Купянского района Харьковской области 14 марта погиб 42-летний мужчина, который был за рулем автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области и опубликовали фото последствий обстрела.

Тело мужчины направлено в морг для проведения экспертизы.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Ранее в облпрокуратуре сообщили, что оккупанты обстреляли Колодезное около 12:00. Снаряд попал в гражданский автомобиль с 42-летним мужчиной — жителем этого села. Также были повреждены частные жилые дома.

В полиции информировали о гибели жительницы Волчанска. 55-летняя женщина также была в автомобиле, в который ударил российский снаряд. Она ехала на кладбище хоронить родственника.