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Удар из артиллерии по гражданскому авто на Купянщине: полиция показала фото

Происшествия 20:44   14.03.2023
Елена Нагорная
Удар из артиллерии по гражданскому авто на Купянщине: полиция показала фото Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В результате вражеского артиллерийского обстрела села Колодезное Купянского района Харьковской области 14 марта погиб 42-летний мужчина, который был за рулем автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области и опубликовали фото последствий обстрела.

Тело мужчины направлено в морг для проведения экспертизы.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Ранее в облпрокуратуре сообщили, что оккупанты обстреляли Колодезное около 12:00. Снаряд попал в гражданский автомобиль с 42-летним мужчиной — жителем этого села. Также были повреждены частные жилые дома.

В полиции информировали о гибели жительницы Волчанска. 55-летняя женщина также была в автомобиле, в который ударил российский снаряд. Она ехала на кладбище хоронить родственника.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 20:44;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского артиллерийского обстрела села Колодезное Купянского района Харьковской области 14 марта погиб 42-летний мужчина, который был за рулем автомобиля.".