Війська РФ “здійснили незначні завоювання” в районі Куп’янська – ISW

Американський інститут вивчення війни (ISW) повідомив про незначне просування окупантів на південь від Гряниківки.

“Станом на 13 березня російські війська здійснили незначні територіальні завоювання на північний схід від Куп’янська. На кадрах з геолокацією, опублікованих 13 березня, видно, що російські війська просунулися на південь від Гряниківки (17 км на північний схід від Куп’янська), — зазначили у зведенні ISW на 13 березня. — Генштаб України повідомив, що 12 і 13 березня російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний схід від Куп’янська в районі населених пунктів Масютівка (13 км на північний схід від Куп’янська), Дворічна (17 км на північний схід від Куп’янська) та Гряниківка”.

Зазначимо, що ні Генштаб ЗСУ, ні ХОВА не підтверджували інформацію про будь-яке просування армії РФ на Харківщині. Начальник ХОВА Олег Синєгубов 12 березня заявив, що Гряниківка перебуває у “сірій” зоні, а захисники України стоять на своїх позиціях. Ворог після невдалих атак відступає на свої позиції.