Войска РФ «осуществили незначительные завоевания» в районе Купянска — ISW
Американский институт изучения войны (ISW) сообщил о незначительном продвижении оккупантов южнее Гряниковки.
«По состоянию на 13 марта российские войска осуществили незначительные территориальные завоевания к северо-востоку от Купянска. На кадрах с геолокацией, опубликованных 13 марта, видно, что российские войска продвинулись южнее Гряниковки (17 км к северо-востоку от Купянска), — отметили в сводке ISW на 13 марта. — Генштаб Украины сообщил, что 12 и 13 марта российские войска вели безуспешные наступательные действия северо-восточнее Купянска в районе населенных пунктов Масютовка (13 км к северо-востоку от Купянска), Двуречная (17 км к северо-востоку от Купянска) и Гряниковка».
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Отметим, что ни Генштаб ВСУ, ни ХОВА не подтверждали информацию о каком-либо продвижении армии РФ на Харьковщине. Начальник ХОВА Олег Синегубов 12 марта заявил, что Гряниковка находится в «серой» зоне, а защитники Украины стоят на своих позициях. Враг после безуспешных атак отступает на свои позиции.
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 08:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американский институт изучения войны (ISW) сообщил о незначительном продвижении оккупантов южнее Гряниковки".