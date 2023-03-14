Войска РФ «осуществили незначительные завоевания» в районе Купянска — ISW

Американский институт изучения войны (ISW) сообщил о незначительном продвижении оккупантов южнее Гряниковки.

«По состоянию на 13 марта российские войска осуществили незначительные территориальные завоевания к северо-востоку от Купянска. На кадрах с геолокацией, опубликованных 13 марта, видно, что российские войска продвинулись южнее Гряниковки (17 км к северо-востоку от Купянска), — отметили в сводке ISW на 13 марта. — Генштаб Украины сообщил, что 12 и 13 марта российские войска вели безуспешные наступательные действия северо-восточнее Купянска в районе населенных пунктов Масютовка (13 км к северо-востоку от Купянска), Двуречная (17 км к северо-востоку от Купянска) и Гряниковка».

Отметим, что ни Генштаб ВСУ, ни ХОВА не подтверждали информацию о каком-либо продвижении армии РФ на Харьковщине. Начальник ХОВА Олег Синегубов 12 марта заявил, что Гряниковка находится в «серой» зоне, а защитники Украины стоят на своих позициях. Враг после безуспешных атак отступает на свои позиции.