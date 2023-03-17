Необережно покурив: на Харківщині в пожежі загинув чоловік

ДСНС повідомила про смертельну пожежу в Чугуєві на Харківщині.

“На одній з пожеж, що не пов’язана з веденням військових дій, загинув 53-річний чоловік. Подія трапилась о 20:58 у м. Чугуїв, вул. Горишного, 128. На території 5-поверхового житлового будинку у підвалі горіли домашні речі та сміття на площі 5 кв.м. Під час пожежогасіння в осередку пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Через велику кількість диму рятувальникам довелося евакуювати двох мешканців під’їзду. Вогонь загасили до 22:15 16 березня.

“За попередніми даними, причиною виникнення займання могла стати необережність при курінні”, – зазначили в ДСНС.

Загалом за добу в області сталося сім пожеж. Про пожежі, викликані бойовими діями та обстрілами, не повідомляють.