Необережно покурив: на Харківщині в пожежі загинув чоловік
ДСНС повідомила про смертельну пожежу в Чугуєві на Харківщині.
“На одній з пожеж, що не пов’язана з веденням військових дій, загинув 53-річний чоловік. Подія трапилась о 20:58 у м. Чугуїв, вул. Горишного, 128. На території 5-поверхового житлового будинку у підвалі горіли домашні речі та сміття на площі 5 кв.м. Під час пожежогасіння в осередку пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Через велику кількість диму рятувальникам довелося евакуювати двох мешканців під’їзду. Вогонь загасили до 22:15 16 березня.
“За попередніми даними, причиною виникнення займання могла стати необережність при курінні”, – зазначили в ДСНС.
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Загалом за добу в області сталося сім пожеж. Про пожежі, викликані бойовими діями та обстрілами, не повідомляють.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 07:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДСНС повідомила про смертельну пожежу в Чугуєві на Харківщині".