Неосторожно покурил: на Харьковщине в пожаре погиб мужчина
ГСЧС сообщила о смертельном пожаре в Чугуеве на Харьковщине.
«На одном из пожаров, не связанном с ведением военных действий, погиб 53-летний мужчина. Событие произошло в 20:58 в г. Чугуев, ул. Горишного, 128. На территории 5-этажного жилого дома в подвале горели домашние вещи и мусор на площади 5 кв.м. Во время пожаротушения в очаге пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Из-за большого количества дыма спасателям пришлось эвакуировать двух жителей подъезда. Огонь потушили к 22:15 16 марта.
«По предварительным данным причиной возникновения возгорания могла стать неосторожность при курении», — отметили в ГСЧС.
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В целом за сутки в области случилось семь пожаров. О пожарах, вызванных боевыми действиями и обстрелами, не сообщают.
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 07:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС сообщила о смертельном пожаре в Чугуеве на Харьковщине".