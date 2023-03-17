Неосторожно покурил: на Харьковщине в пожаре погиб мужчина

ГСЧС сообщила о смертельном пожаре в Чугуеве на Харьковщине.

«На одном из пожаров, не связанном с ведением военных действий, погиб 53-летний мужчина. Событие произошло в 20:58 в г. Чугуев, ул. Горишного, 128. На территории 5-этажного жилого дома в подвале горели домашние вещи и мусор на площади 5 кв.м. Во время пожаротушения в очаге пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из-за большого количества дыма спасателям пришлось эвакуировать двух жителей подъезда. Огонь потушили к 22:15 16 марта.

«По предварительным данным причиной возникновения возгорания могла стать неосторожность при курении», — отметили в ГСЧС.

В целом за сутки в области случилось семь пожаров. О пожарах, вызванных боевыми действиями и обстрелами, не сообщают.