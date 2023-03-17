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Поліція зловила в метро в Харкові грабіжника, якого шукали два роки

Події 08:01   17.03.2023
Оксана Горун
Поліція зловила в метро в Харкові грабіжника, якого шукали два роки

У Харкові затримали підозрюваного, а у Подвірках – знайшли викрадену машину. Про події в регіоні за добу повідомив начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко.

“На станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина. Чоловік з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування. Проводяться першочергові слідчі дії”, – зокрема, зазначив Тимошко.

Також він поінформував, що поліцейським вдалося знайти машину, яка була в розшуку.

“Під час несення служби у селі Подвірки Харківського району поліцейські виявили автомобіль, який знаходився у розшуку. Про подію повідомили ініціатора розшуку”, – написав начальник поліції Харківщини.

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Загалом за добу в Харкові та області поліцейські відпрацювали 1107 заяв громадян. На блок-постах перевірили 2340 транспортних засобів. Десять осіб доправили до відділень поліції для перевірки щодо причетності до роботи на ворога.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 08:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали підозрюваного, а у Подвірках – знайшли викрадену машину. Про події в регіоні за добу повідомив начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко".