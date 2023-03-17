Полиция поймала в метро в Харькове грабителя, которого искали два года
В Харькове задержали подозреваемого, а в Подворках — нашли угнанную машину. О событиях в регионе за сутки сообщил начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко.
«На станции метро сотрудники отдела полиции в метрополитене обнаружили 31-летнего харьковчанина. Мужчина с 2021 года разыскивался правоохранительными органами за совершение ограбления. Проводятся первоочередные следственные действия», — в частности, отметил Тимошко.
Также он проинформировал, то полицейским удалось найти машину, которая была в розыске.
«Во время несения службы в селе Подворки Харьковского района полицейские обнаружили находившийся в розыске автомобиль. О происшествии сообщили инициатору розыска», — написал начальник полиции Харьковщины.
Читайте также: Не 150, а 53 авто: хулигана, резавшего колеса на Салтовке, оставили в СИЗО
В целом за сутки в Харькове и области полицейские отработали 1107 заявлений граждан. на блок-постах проверили 2340 транспортных средств. Десять человек доставили в отделения полиции для проверки на предмет причастности к работе на врага.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Полиция поймала в метро в Харькове грабителя, которого искали два года»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали подозреваемого, а в Подворках — нашли угнанную машину. О событиях в регионе за сутки сообщил начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко".