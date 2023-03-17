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Полиция поймала в метро в Харькове грабителя, которого искали два года

Происшествия 08:01   17.03.2023
Оксана Горун
Полиция поймала в метро в Харькове грабителя, которого искали два года

В Харькове задержали подозреваемого, а в Подворках — нашли угнанную машину. О событиях в регионе за сутки сообщил начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко.

«На станции метро сотрудники отдела полиции в метрополитене обнаружили 31-летнего харьковчанина. Мужчина с 2021 года разыскивался правоохранительными органами за совершение ограбления. Проводятся первоочередные следственные действия», — в частности, отметил Тимошко.

Также он проинформировал, то полицейским удалось найти машину, которая была в розыске.

«Во время несения службы в селе Подворки Харьковского района полицейские обнаружили находившийся в розыске автомобиль. О происшествии сообщили инициатору розыска», — написал начальник полиции Харьковщины.

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В целом за сутки в Харькове и области полицейские отработали 1107 заявлений граждан. на блок-постах проверили 2340 транспортных средств. Десять человек доставили в отделения полиции для проверки на предмет причастности к работе на врага.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 08:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали подозреваемого, а в Подворках — нашли угнанную машину. О событиях в регионе за сутки сообщил начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко".