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Синєгубов: вранці ворог обстріляв Дворічну на Харківщині, постраждала жінка

Події 13:04   18.03.2023
Олена Нагорна
Синєгубов: вранці ворог обстріляв Дворічну на Харківщині, постраждала жінка

Вранці 18 березня російська армія вкотре обстріляла селище Дворічна Куп’янського району Харківської області. Осколкових поранень зазнала 51-річна жінка.

Вона ушпиталена, зараз медики надають їй допомогу, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

“Цей населений пункт у нас обстрілюється майже щодня, оскільки по цьому напрямку проходить фактично лінія фронту, і ворог активніше тероризує місцеве населення”, – зазначив Синєгубов.

Також голова ХОВА нагадав про удар ракетами С-300 по селищу Великий Бурлук Куп’янського району ввечері 17 березня, внаслідок якого було пошкоджено понад два десятки будинків. Постраждалих там немає.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 13:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 18 березня російська армія вкотре обстріляла селище Дворічна Куп’янського району Харківської області. Осколкових поранень зазнала 51-річна жінка.".