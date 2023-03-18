Синєгубов: вранці ворог обстріляв Дворічну на Харківщині, постраждала жінка
Вранці 18 березня російська армія вкотре обстріляла селище Дворічна Куп’янського району Харківської області. Осколкових поранень зазнала 51-річна жінка.
Вона ушпиталена, зараз медики надають їй допомогу, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.
“Цей населений пункт у нас обстрілюється майже щодня, оскільки по цьому напрямку проходить фактично лінія фронту, і ворог активніше тероризує місцеве населення”, – зазначив Синєгубов.
Також голова ХОВА нагадав про удар ракетами С-300 по селищу Великий Бурлук Куп’янського району ввечері 17 березня, внаслідок якого було пошкоджено понад два десятки будинків. Постраждалих там немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 13:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 18 березня російська армія вкотре обстріляла селище Дворічна Куп’янського району Харківської області. Осколкових поранень зазнала 51-річна жінка.".