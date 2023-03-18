Синегубов: утром враг обстрелял Двуречную на Харьковщине, пострадала женщина

Утром 18 марта российская армия в очередной раз обстреляла поселок Двуречная Купянского района Харьковской области. Осколочные ранения получила 51-летняя женщина.

Она госпитализирована, сейчас медики оказывают ей помощь, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«Этот населенный пункт у нас обстреливается почти ежедневно, поскольку по этому направлению проходит фактически линия фронта, и враг активно терроризирует местное население», — отметил Синегубов.

Также глава ХОВА напомнил об ударе ракетами С-300 по поселку Великий Бурлук Купянского района вечером 17 марта, в результате которого было повреждено более двух десятков домов. Пострадавших там нет.