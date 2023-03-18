Live
  • Суббота 18.03.2023
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.72
    • 🟢

Синегубов: утром враг обстрелял Двуречную на Харьковщине, пострадала женщина

Происшествия 13:04   18.03.2023
Елена Нагорная
Синегубов: утром враг обстрелял Двуречную на Харьковщине, пострадала женщина

Утром 18 марта российская армия в очередной раз обстреляла поселок Двуречная Купянского района Харьковской области. Осколочные ранения получила 51-летняя женщина.

Она госпитализирована, сейчас медики оказывают ей помощь, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«Этот населенный пункт у нас обстреливается почти ежедневно, поскольку по этому направлению проходит фактически линия фронта, и враг активно терроризирует местное население», — отметил Синегубов.

Также глава ХОВА напомнил об ударе ракетами С-300 по поселку Великий Бурлук Купянского района вечером 17 марта, в результате которого было повреждено более двух десятков домов. Пострадавших там нет.

Читайте также: Ракетный удар по поселку на Купянщине: Синегубов сообщил, куда прилетело

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

14:08
Будут ли отключать свет в субботу на Харьковщине — информация Укрэнерго
13:27
Синегубов рассказал о состоянии мужчин, решивших разобрать снаряд на Изюмщине
13:04
Синегубов: утром враг обстрелял Двуречную на Харьковщине, пострадала женщина
12:20
Медали с флагами РФ для детей: директора лицея в Купянске будут судить заочно
11:55
Удар С-300 по Купянщине: прокуратура показала воронку и разбитые дома (фото)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов: утром враг обстрелял Двуречную на Харьковщине, пострадала женщина»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 13:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 18 марта российская армия в очередной раз обстреляла поселок Двуречная Купянского района Харьковской области. Осколочные ранения получила 51-летняя женщина.".