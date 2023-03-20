Наслідки обстрілів РФ на Харківщині за добу (фото)

Впродовж минулої доби внаслідок обстрілів у Харківській області пошкоджені приватні будинки.

Фото наслідків ударів РФ опублікували в управлінні поліції у Харківській області. З мінометів ворог обстрілював села Олександрівка та Тимофіївка Богодухівського району. Пошкоджено приватні житлові будинки.

Також окупанти завдали ударів по містах Вовчанськ, Куп’янськ, смт Дворічна, селам Стариця, Берестове та іншим населеним пунктам, повідомили правоохоронці.

Постраждалих внаслідок обстрілу немає, додали в поліції.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.