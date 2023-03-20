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Наслідки обстрілів РФ на Харківщині за добу (фото)

Суспільство 12:11   20.03.2023
Виктория Яковенко
Наслідки обстрілів РФ на Харківщині за добу (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Впродовж минулої доби внаслідок обстрілів у Харківській області пошкоджені приватні будинки.

Фото наслідків ударів РФ опублікували в управлінні поліції у Харківській області. З мінометів ворог обстрілював села Олександрівка та Тимофіївка Богодухівського району. Пошкоджено приватні житлові будинки.

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Фото: ГУНП в Харківській області

Також окупанти завдали ударів по містах Вовчанськ, Куп’янськ, смт Дворічна, селам Стариця, Берестове та іншим населеним пунктам, повідомили правоохоронці.

Постраждалих внаслідок обстрілу немає, додали в поліції.

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Фото: ГУНП в Харківській області

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 12:11;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж минулої доби внаслідок обстрілів у Харківській області пошкоджені приватні будинки.".