Последствия обстрелов РФ по Харьковщине за сутки (фото)
ГУНП в Харьковской области
За прошедшие сутки в результате обстрелов в Харьковской области повреждены частные дома.
Фото последствий ударов РФ опубликовали в управлении полиции в Харьковской области. Из миномётов враг обстреливал села Александровка и Тимофеевка Богодуховского района. Повреждены частные жилые дома.
Также оккупанты нанесли удар по городам Волчанск, Купянск, пгт Двуречная, селам Старица, Берестовое и другим населенным пунктам, сообщили правоохранители.
Пострадавших в результате обстрелов нет, добавили в полиции.
На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 12:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки в результате обстрелов в Харьковской области повреждены частные дома.".