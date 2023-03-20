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Последствия обстрелов РФ по Харьковщине за сутки (фото)

Общество 12:11   20.03.2023
Виктория Яковенко
Последствия обстрелов РФ по Харьковщине за сутки (фото) ГУНП в Харьковской области

За прошедшие сутки в результате обстрелов в Харьковской области повреждены частные дома.

Фото последствий ударов РФ опубликовали в управлении полиции в Харьковской области. Из миномётов враг обстреливал села Александровка и Тимофеевка Богодуховского района. Повреждены частные жилые дома.

обстрел
ГУНП в Харьковской области

Также оккупанты нанесли удар по городам Волчанск, Купянск, пгт Двуречная, селам Старица, Берестовое и другим населенным пунктам, сообщили правоохранители.

Пострадавших в результате обстрелов нет, добавили в полиции.

обстрел 2
ГУНП в Харьковской области

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 12:11;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки в результате обстрелов в Харьковской области повреждены частные дома.".