Последствия обстрелов РФ по Харьковщине за сутки (фото)

ГУНП в Харьковской области

За прошедшие сутки в результате обстрелов в Харьковской области повреждены частные дома.

Фото последствий ударов РФ опубликовали в управлении полиции в Харьковской области. Из миномётов враг обстреливал села Александровка и Тимофеевка Богодуховского района. Повреждены частные жилые дома.

Также оккупанты нанесли удар по городам Волчанск, Купянск, пгт Двуречная, селам Старица, Берестовое и другим населенным пунктам, сообщили правоохранители.

Пострадавших в результате обстрелов нет, добавили в полиции.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.