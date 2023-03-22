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У Харкові сталася аварія на тепломагістралі: на місці розриття – багато води

Суспільство 12:02   22.03.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові сталася аварія на тепломагістралі: на місці розриття – багато води Фото: КП “ХТМ”

У ніч проти 22 березня на ділянці трубопроводу по вулиці Роганській стався дефект, на місці аварії накопичилося багато води.

Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», дефект комунальники оперативно локалізували та усунули проблему. Однак через особливості прокладання траси та нічного часу робіт терміново не відключили споживачів, оскільки не було технічної можливості, пояснили у КП. Тому на місці розриття накопичилося багато води.

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Фото: КП “ХТМ”

Наразі ділянка огороджена. Благоустрій території виконають як тільки ґрунт трохи підсохне, зазначили у КП.

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Фото: КП “ХТМ”

«Просимо вибачення за тимчасові незручності і просимо з розумінням поставитися до особливостей нашої роботи», – звернулися комунальники.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 12:02;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 22 березня на ділянці трубопроводу по вулиці Роганській стався дефект, на місці аварії накопичилося багато води.".