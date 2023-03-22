У Харкові сталася аварія на тепломагістралі: на місці розриття – багато води
Фото: КП “ХТМ”
У ніч проти 22 березня на ділянці трубопроводу по вулиці Роганській стався дефект, на місці аварії накопичилося багато води.
Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», дефект комунальники оперативно локалізували та усунули проблему. Однак через особливості прокладання траси та нічного часу робіт терміново не відключили споживачів, оскільки не було технічної можливості, пояснили у КП. Тому на місці розриття накопичилося багато води.
Наразі ділянка огороджена. Благоустрій території виконають як тільки ґрунт трохи підсохне, зазначили у КП.
«Просимо вибачення за тимчасові незручності і просимо з розумінням поставитися до особливостей нашої роботи», – звернулися комунальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 12:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 22 березня на ділянці трубопроводу по вулиці Роганській стався дефект, на місці аварії накопичилося багато води.".