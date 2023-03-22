В Харькове произошла авария на тепломагистрали: на месте разрытия — много воды

В ночь на 22 марта на участке трубопровода по улице Роганской произошел дефект, на месте аварии накопилось много воды.

Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», дефект коммунальщики оперативно локализовали и устранили проблему. Однако из-за особенностей прокладки трассы и ночного времени работ срочно не отключили потребителей, так как не было технической возможности, объяснили в КП. Поэтому на месте разрытия накопилось много воды.

Сейчас участок огражден. Благоустройство территории выполнят как только почва немного подсохнет, отметили в КП.

«Просим прощения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к особенностям нашей работы», – обратились коммунальщики.