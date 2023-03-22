В Харькове произошла авария на тепломагистрали: на месте разрытия — много воды
Фото: КП «ХТС»
В ночь на 22 марта на участке трубопровода по улице Роганской произошел дефект, на месте аварии накопилось много воды.
Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», дефект коммунальщики оперативно локализовали и устранили проблему. Однако из-за особенностей прокладки трассы и ночного времени работ срочно не отключили потребителей, так как не было технической возможности, объяснили в КП. Поэтому на месте разрытия накопилось много воды.
Сейчас участок огражден. Благоустройство территории выполнят как только почва немного подсохнет, отметили в КП.
«Просим прощения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к особенностям нашей работы», – обратились коммунальщики.
Читайте также: В Харькове начали действовать новые графики регулировки отопления — «ХТС»
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове произошла авария на тепломагистрали: на месте разрытия — много воды»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 12:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 22 марта на участке трубопровода по улице Роганской произошел дефект, на месте аварии накопилось много воды.".