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В Харькове произошла авария на тепломагистрали: на месте разрытия — много воды

Общество 12:02   22.03.2023
Виктория Яковенко
В Харькове произошла авария на тепломагистрали: на месте разрытия — много воды Фото: КП «ХТС»

В ночь на 22 марта на участке трубопровода по улице Роганской произошел дефект, на месте аварии накопилось много воды.

Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», дефект коммунальщики оперативно локализовали и устранили проблему. Однако из-за особенностей прокладки трассы и ночного времени работ срочно не отключили потребителей, так как не было технической возможности, объяснили в КП. Поэтому на месте разрытия накопилось много воды.

авария
Фото: КП «ХТС»

Сейчас участок огражден. Благоустройство территории выполнят как только почва немного подсохнет, отметили в КП.

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Фото: КП «ХТС»

«Просим прощения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к особенностям нашей работы», – обратились коммунальщики.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 12:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 22 марта на участке трубопровода по улице Роганской произошел дефект, на месте аварии накопилось много воды.".