Відповідатимуть усі, аж до водія автобуса – Верещук про депортацію дітей у РФ

Наразі відомо про 16226 депортованих в Росію українських дітей, з них 2161 сирота. Вивезених дітей може бути більше, адже у РФ примусово змінюють їхні імена та прізвища, стираючи українську ідентичність.

Про це віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук повідомила під час візиту в Харків.

“У нас є дані, що наші діти розселенні у 57 регіонах Росії. Це і Сибір. Усе, що можна зробити, щоб сховати таких дітей, змінюючи їхню ідентичність Росія робить. Ми неодноразово вимагали повернути всіх наших сиріт. Ми писали і офіційно повідомляли, що кожна наша сирота має офіційного представника від держави. Ми забороняємо усиновлювати і брати під опіку. Ми готові їх всіх прийняти. Поїхати, виконати усі умови щодо повернення”, – сказала Верещук.

За її словами, відповідатимуть усі: від водія автобуса, який вивозив дітей з України, до сімей, які незаконно їх усиновили.

Нагадаємо, 18 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ. Їх підозрюють у скоєнні воєнного злочину – незаконній депортації та переміщенні дітей з окупованих районів України в Росію.