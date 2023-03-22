Відповідатимуть усі, аж до водія автобуса – Верещук про депортацію дітей у РФ
Наразі відомо про 16226 депортованих в Росію українських дітей, з них 2161 сирота. Вивезених дітей може бути більше, адже у РФ примусово змінюють їхні імена та прізвища, стираючи українську ідентичність.
Про це віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук повідомила під час візиту в Харків.
“У нас є дані, що наші діти розселенні у 57 регіонах Росії. Це і Сибір. Усе, що можна зробити, щоб сховати таких дітей, змінюючи їхню ідентичність Росія робить. Ми неодноразово вимагали повернути всіх наших сиріт. Ми писали і офіційно повідомляли, що кожна наша сирота має офіційного представника від держави. Ми забороняємо усиновлювати і брати під опіку. Ми готові їх всіх прийняти. Поїхати, виконати усі умови щодо повернення”, – сказала Верещук.
За її словами, відповідатимуть усі: від водія автобуса, який вивозив дітей з України, до сімей, які незаконно їх усиновили.
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Нагадаємо, 18 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ. Їх підозрюють у скоєнні воєнного злочину – незаконній депортації та переміщенні дітей з окупованих районів України в Росію.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 18:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі відомо про 16226 депортованих в Росію українських дітей, з них 2161 сирота. Вивезених дітей може бути більше, адже у РФ примусово змінюють їхні імена та прізвища, стираючи українську ідентичність.".