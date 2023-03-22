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Ответят все, до водителя автобуса — Верещук в Харькове о депортации детей в РФ

Общество 18:00   22.03.2023
Елена Нагорная
Ответят все, до водителя автобуса — Верещук в Харькове о депортации детей в РФ Фото: Дмитрий Лубинец

На данный момент известно о 16226 депортированных в РФ украинских детях, из них 2161 сирота. Вывезенных детей может быть больше, ведь в России принудительно меняют их имена и фамилии, стирая украинскую идентичность.

Об этом вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила во время визита в Харьков.

«У нас есть данные, что наши дети расселены в 57 регионах России. Это и Сибирь. Все, что можно сделать, чтобы спрятать таких детей, меняя их идентичность, Россия делает. Мы неоднократно требовали вернуть всех наших сирот. Мы писали и официально сообщали, что каждая наша сирота имеет официального представителя от государства. Мы запрещаем усыновлять и брать под опеку. Мы готовы их всех принять. Поехать, выполнить все условия по возвращению», — сказала Верещук.

По ее словам, отвечать будут все: от водителя автобуса, который вывозил детей из Украины, до семей, незаконно их усыновивших.

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Напомним, 18 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка РФ. Их подозревают в совершении военного преступления — незаконной депортации и перемещении детей из оккупированных районов Украины в России.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 18:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент известно о 16226 депортированных в РФ украинских детях, из них 2161 сирота. Вывезенных детей может быть больше, ведь в России принудительно меняют их имена и фамилии, стирая украинскую идентичность.".