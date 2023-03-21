Больше полутысячи детей вывезли с Харьковщины в РФ оккупанты — Синегубов
575 детей вывезли из Харьковской области в Россию захватчики, 250 из них уже вернули в Украину.
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил на совместном с вице-премьер-министром Ириной Верещук брифинге.
«У нас по Харькову и области есть данные о вывозе и принудительной депортации 575 детей. 250 уже вернулись благодаря работе Минреинтеграции. Десять детей, мы знаем, где они находятся на территории РФ. Остальных, примерно 250 детей, нам еще следует проработать, найти и сделать все возможное для их возвращения на территории прежде всего нашего государства. А там уже в Харьков или в область, учитывая ситуацию с безопасностью», — сказал Синегубов.
Как рассказала Ирина Верещук, на сегодняшний день удалось вернуть в Украину 323 ребенка.
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«Мы, действительно, знаем о некоторых детях, а о большинстве не знаем. И это очень трудно, потому что Россия, совершая очередное преступление, меняет фамилию, год рождения, даты и прячет наших детей, совершая очередное преступление, от того, чтобы мы могли их вернуть», — сказала Верещук.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 21:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "575 детей вывезли из Харьковской области в Россию захватчики, 250 из них уже вернули в Украину.".