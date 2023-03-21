Понад пів тисячі дітей вивезли з Харківщини в РФ окупанти – Синєгубов
575 дітей вивезли з Харківської області в Росію загарбники, 250 із них уже повернули в Україну.
Про це очільник ХОВА Олег Синєгубов повідомив на спільному з віцепрем’єр-міністеркою Іриною Верещук брифінгу.
“У нас по Харкову та області є дані про вивезення і примусову депортацію 575 дітей. 250 вже повернулися завдяки роботі Мінреінтеграції. Десять дітей, ми знаємо, де вони перебувають на території РФ. Решту, приблизно 250 дітей, нам ще слід опрацювати, знайти та зробити все можливе для їхнього повернення на території перш за все нашої держави. А там вже до Харкова або до області, враховуючи безпекову історію”, — сказав Синєгубов.
Як розповіла Ірина Верещук, на сьогодні вдалося повернути в Україну 323 дитини.
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“Ми, дійсно, знаємо про деяких дітей, а про більшість не знаємо. І це дуже важко, тому що Росія, вчиняючи черговий злочин, змінює прізвище, рік народження, дати та ховає наших дітей, вчиняючи черговий злочин, від того, щоб ми могли їх повернути”, – сказала Верещук.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2023 в 21:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "575 дітей вивезли з Харківської області в Росію загарбники, 250 із них уже повернули в Україну.".