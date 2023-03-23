Харківські умільці з ТрО апгрейдили трофейні російські кулемети (фото)
Після оновлень від ТрО важкий кулемет стріляє практично беззвучно, що дуже важливо для приховання позицій, з яких ведеться вогонь.
“У важкого кулемета є один недолік. Він – дуже гучний. Але наши майстри доопрацювали трофейні зразки кулеметів. Наразі вони стріляють фактично непомітно для ворога”, – зазначили в телеграмі Окремої бригади ТрО міста Харкова.
Подібні кулемети зазвичай монтують на автомоблях – для швидкого пересування. Глушник забезпечує суттєві переваги на полі бою.
“По перше, ускладнюючи ворогу визначення місця розташування навідника по звуку. Крім того, глушник також зменшує дульний спалах, що приховує позицію в умовах слабкого освітлення“, – пояснили тероборонівці.
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Це захищає бійців від миттєвого вогню у відповідь противника. Є у оновленого трофейного кулемета й недоліки, визнають у ТрО. Глушник збільшив його вагу та довжину ствола. Однак це бійці вважають незначним, оскільки на швидкість кулі та точність влучення такі характеристики не впливають.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 09:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після оновлень від ТрО важкий кулемет стріляє практично беззвучно, що дуже важливо для приховання позицій, з яких ведеться вогонь".