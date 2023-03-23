Харьковские умельцы из ТрО апгрейдили трофейные российские пулеметы (фото)
После обновлений от ТрО тяжелый пулемет стреляет практически беззвучно, что очень важно для скрытия позиций, с которых ведется огонь.
«У тяжелого пулемета есть один недостаток. Он – очень громкий. Но наши мастера доработали трофейные образцы пулеметов. Сейчас они стреляют фактически незаметно для врага», — отметили в telegram Отдельной бригады ТрО города Харькова.
Подобные пулеметы обычно монтируют на автомоблях — для быстрого передивжения. Глушитель обеспечивает существенные преимущества на поле боя.
«Во первых, усложняя врагу определение местоположения наводчика по звуку. Кроме того, глушитель также уменьшает дульную вспышку, что скрывает позицию в условиях слабого освещения», — пояснили теробороновцы.
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Это защищает бойцов от мгновенного ответного огня противника. Есть у обновленного трофейного пулемета и недостатки, признают в ТрО. Глушитель увеличил его вес и длину ствола. Однако это бойцы считают незначительным, так как на скорость пули и точность попадания такие характеристики не влияют.
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 09:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После обновлений от ТрО тяжелый пулемет стреляет практически беззвучно, что очень важно для скрытия позиций, с которых ведется огонь".