Харьковские умельцы из ТрО апгрейдили трофейные российские пулеметы (фото)

После обновлений от ТрО тяжелый пулемет стреляет практически беззвучно, что очень важно для скрытия позиций, с которых ведется огонь.

«У тяжелого пулемета есть один недостаток. Он – очень громкий. Но наши мастера доработали трофейные образцы пулеметов. Сейчас они стреляют фактически незаметно для врага», — отметили в telegram Отдельной бригады ТрО города Харькова.

Подобные пулеметы обычно монтируют на автомоблях — для быстрого передивжения. Глушитель обеспечивает существенные преимущества на поле боя.

«Во первых, усложняя врагу определение местоположения наводчика по звуку. Кроме того, глушитель также уменьшает дульную вспышку, что скрывает позицию в условиях слабого освещения», — пояснили теробороновцы.

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Это защищает бойцов от мгновенного ответного огня противника. Есть у обновленного трофейного пулемета и недостатки, признают в ТрО. Глушитель увеличил его вес и длину ствола. Однако это бойцы считают незначительным, так как на скорость пули и точность попадания такие характеристики не влияют.