Водій помер за кермом: на ХТЗ тролейбус в’їхав у дерево
Фото: ГУНП в Харківській області
В Індустріальному районі Харкова 25 березня водію тролейбуса стало погано, під час руху транспорт врізався у дерево: медики констатували у чоловіка – смерть.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області громадський транспорт зіштовхнувся з деревом, тому що водію за кермом стало зле.
Ніхто з пасажирів не постраждав.
На місці події медики констатували смерть 50-річного водія.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ з приміткою «раптова смерть»
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 19:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Індустріальному районі Харкова 25 березня водію тролейбуса стало погано, під час руху транспорт врізався у дерево: медики констатували у чоловіка – смерть.".