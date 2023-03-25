Водій помер за кермом: на ХТЗ тролейбус в’їхав у дерево

В Індустріальному районі Харкова 25 березня водію тролейбуса стало погано, під час руху транспорт врізався у дерево: медики констатували у чоловіка – смерть.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області громадський транспорт зіштовхнувся з деревом, тому що водію за кермом стало зле.

Ніхто з пасажирів не постраждав.

На місці події медики констатували смерть 50-річного водія.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ з приміткою «раптова смерть»