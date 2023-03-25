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Водій помер за кермом: на ХТЗ тролейбус в’їхав у дерево

Події 19:30   25.03.2023
Вікторія Яковенко
Водій помер за кермом: на ХТЗ тролейбус в’їхав у дерево Фото: ГУНП в Харківській області

В Індустріальному районі Харкова 25 березня водію тролейбуса стало погано, під час руху транспорт врізався у дерево: медики констатували у чоловіка – смерть.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області громадський транспорт зіштовхнувся з деревом, тому що водію за кермом стало зле.

Ніхто з пасажирів не постраждав.

На місці події медики констатували смерть 50-річного водія.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ з приміткою «раптова смерть»

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 19:30;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Індустріальному районі Харкова 25 березня водію тролейбуса стало погано, під час руху транспорт врізався у дерево: медики констатували у чоловіка – смерть.".