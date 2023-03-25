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Водитель умер за рулем: на ХТЗ троллейбус въехал в дерево

Общество 19:30   25.03.2023
Виктория Яковенко
Водитель умер за рулем: на ХТЗ троллейбус въехал в дерево Фото: ГУНП в Харьковской области

В Индустриальном районе Харькова 25 марта водителю троллейбуса стало плохо, во время движения транспорт врезался в дерево: медики констатировали у мужчины – смерть.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области общественный транспорт столкнулся с деревом, потому что водителю за рулем стало плохо.

Никто из пассажиров не пострадал.

На месте происшествия медики констатировали смерть 50-летнего водителя.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ с примечанием «внезапная смерть»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 19:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Индустриальном районе Харькова 25 марта водителю троллейбуса стало плохо, во время движения транспорт врезался в дерево: медики констатировали у мужчины – смерть.".