Водитель умер за рулем: на ХТЗ троллейбус въехал в дерево

В Индустриальном районе Харькова 25 марта водителю троллейбуса стало плохо, во время движения транспорт врезался в дерево: медики констатировали у мужчины – смерть.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области общественный транспорт столкнулся с деревом, потому что водителю за рулем стало плохо.

Никто из пассажиров не пострадал.

На месте происшествия медики констатировали смерть 50-летнего водителя.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ с примечанием «внезапная смерть»