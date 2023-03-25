Водитель умер за рулем: на ХТЗ троллейбус въехал в дерево
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Индустриальном районе Харькова 25 марта водителю троллейбуса стало плохо, во время движения транспорт врезался в дерево: медики констатировали у мужчины – смерть.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области общественный транспорт столкнулся с деревом, потому что водителю за рулем стало плохо.
Никто из пассажиров не пострадал.
На месте происшествия медики констатировали смерть 50-летнего водителя.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ с примечанием «внезапная смерть»
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 19:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Индустриальном районе Харькова 25 марта водителю троллейбуса стало плохо, во время движения транспорт врезался в дерево: медики констатировали у мужчины – смерть.".