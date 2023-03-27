Підпали сухостою: за добу на Харківщині вигоріло 7,5 га

У ДСНС повідомили про 22 пожежі на відкритих територіях та в екосистемах на Харківщині. Їх причина – люди, які випалюють торішню траву, листя та сміття.

” З 25 пожеж, що трапились за добу, 22 виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях. Загальна площа, випалена вогнем, склала близько 7,5 га. Горіла торішня суха трава, гілля, чагарники та очерет. Причиною виникнення цих пожеж залишається людська недбалість чи навмисне випалювання сухої рослинності, чи спалювання сміття”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники поінформували про те, що пожеж через обстріл за добу не зафіксували. Проте одного разу бійці ДСНС виїжджали на місця “прильотів”. Це було у Куп’янську.

“Перевіркою виявлені чисельні пошкодження приватного домоволодіння. Вражено гараж, дах і вікна житлового будинку, паркан та автомобіль. В іншому випадку внаслідок ворожого вогневого нальоту пошкоджено газогін, зовнішню стіну, вікна, двері під’їзду та балкони у житловому 5-типоверховому будинку. Постраждалих немає”, – поінформували в ДСНС.