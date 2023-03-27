Поджоги сухостоя: за сутки на Харьковщине выгорело 7,5 га
В ГСЧС сообщили о 22 пожарах на открытых территориях и в экосистемах на Харьковщине. Их причина — люди, которые выжигают прошлогоднюю траву, листву и мусор.
«Из 25 пожаров, которые произошли за сутки, 22 возникли в природных экосистемах и на открытых территориях. Общая площадь, выжженная огнем, составила около 7,5 га. Горели прошлогодняя сухая трава, ветки, кустарники и камыши. Причиной возникновения этих пожаров остается человеческая халатность или умышленное выжигание сухой растительности или сжигание мусора», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели проинформировали о том, что пожаров из-за обстрелов за сутки не зафиксировали. Однако один раз бойцы ГСЧС выезжали на места «прилетов». Это было в Купянске.
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«Проверкой выявлены многочисленные повреждения частного домовладения. Поражены гараж, крыша и окна жилого дома, забор и автомобиль. В другом случае в результате вражеского огневого налета повреждены газопровод, наружная стена, окна, двери подъезда и балконы в жилом 5-этажном доме. Пострадавших нет», — проинформировали в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 08:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о 22 пожарах на открытых территориях и в экосистемах на Харьковщине. Их причина — люди, которые выжигают прошлогоднюю траву, листву и мусор".