Поджоги сухостоя: за сутки на Харьковщине выгорело 7,5 га

В ГСЧС сообщили о 22 пожарах на открытых территориях и в экосистемах на Харьковщине. Их причина — люди, которые выжигают прошлогоднюю траву, листву и мусор.

«Из 25 пожаров, которые произошли за сутки, 22 возникли в природных экосистемах и на открытых территориях. Общая площадь, выжженная огнем, составила около 7,5 га. Горели прошлогодняя сухая трава, ветки, кустарники и камыши. Причиной возникновения этих пожаров остается человеческая халатность или умышленное выжигание сухой растительности или сжигание мусора», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели проинформировали о том, что пожаров из-за обстрелов за сутки не зафиксировали. Однако один раз бойцы ГСЧС выезжали на места «прилетов». Это было в Купянске.

«Проверкой выявлены многочисленные повреждения частного домовладения. Поражены гараж, крыша и окна жилого дома, забор и автомобиль. В другом случае в результате вражеского огневого налета повреждены газопровод, наружная стена, окна, двери подъезда и балконы в жилом 5-этажном доме. Пострадавших нет», — проинформировали в ГСЧС.