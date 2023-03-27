Live
  • Понедельник 27.03.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.31
    • 🟢

Поджоги сухостоя: за сутки на Харьковщине выгорело 7,5 га

Происшествия 08:17   27.03.2023
Оксана Горун
Поджоги сухостоя: за сутки на Харьковщине выгорело 7,5 га

В ГСЧС сообщили о 22 пожарах на открытых территориях и в экосистемах на Харьковщине. Их причина — люди, которые выжигают прошлогоднюю траву, листву и мусор.

«Из 25 пожаров, которые произошли за сутки, 22 возникли в природных экосистемах и на открытых территориях. Общая площадь, выжженная огнем, составила около 7,5 га. Горели прошлогодняя сухая трава, ветки, кустарники и камыши. Причиной возникновения этих пожаров остается человеческая халатность или умышленное выжигание сухой растительности или сжигание мусора», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели проинформировали о том, что пожаров из-за обстрелов за сутки не зафиксировали. Однако один раз бойцы ГСЧС выезжали на места «прилетов». Это было в Купянске.

Читайте также: Армия РФ ударила по Купянску: есть разрушения — информация ГСЧС (фото)

«Проверкой выявлены многочисленные повреждения частного домовладения. Поражены гараж, крыша и окна жилого дома, забор и автомобиль. В другом случае в результате вражеского огневого налета повреждены газопровод, наружная стена, окна, двери подъезда и балконы в жилом 5-этажном доме. Пострадавших нет», — проинформировали в ГСЧС.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

08:17
Поджоги сухостоя: за сутки на Харьковщине выгорело 7,5 га
07:32
Армия РФ обстреляла не менее 17 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
18:16
Наступление под Купянском и обстрелы — Генштаб сообщил о сутках на Харьковщине
12:28
Армия РФ ударила по Купянску: есть разрушения — информация ГСЧС (фото)
10:01
Харьковские поджигатели идут на рекорд: за сутки 77 раз горело в экосистемах

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Поджоги сухостоя: за сутки на Харьковщине выгорело 7,5 га»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 08:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о 22 пожарах на открытых территориях и в экосистемах на Харьковщине. Их причина — люди, которые выжигают прошлогоднюю траву, листву и мусор".