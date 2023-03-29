Мешканці Харківщини палять: за добу сталося 22 пожежі
З усіх пожеж за добу 19 трапилися на відкритих територіях та в екосистемах.
“Загальна площа, випалена вогнем, склала близько 17 га. Горіла торішня суха трава, гілля, чагарники та очерет. Причиною виникнення цих пожеж залишається людська недбалість чи навмисне випалювання сухої рослинності чи спалювання сміття”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Про пожежі, причиною яких стали б російські обстріли, рятувальники не повідомили. Однак також нагадали про наслідки ракетного удару по Богодухову.
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“Перевіркою виявлено численні пошкодження приватного домоволодіння. Пошкоджено дахи та вікна житлових будинків, господарські споруди. Постраждала одна людина”, – зазначили рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 07:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З усіх пожеж за добу 19 трапилися на відкритих територіях та в екосистемах".