Жители Харьковщины жгут: за сутки случилось 22 пожара

Изо всех пожаров за сутки 19 случились на открытых территориях и в экосистемах.

«Общая площадь, выжженная огнем, составила около 17 га. Горела прошлогодняя сухая трава, ветки, кустарники и камыши. Причиной возникновения этих пожаров остается человеческая халатность или умышленное выжигание сухой растительности или сжигание мусора», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

О пожарах, причиной которых стали бы российские обстрелы, спасатели не сообщили. Однако также напомнили о последствиях ракетного удара по Богодухову.

«Проверкой выявлены многочисленные повреждения частного домовладения. Повреждены крыши и окна жилых домов, хозяйственные постройки. Пострадал один человек», — отметили спасатели.