Жители Харьковщины жгут: за сутки случилось 22 пожара
Фото: облуправление ГСЧС
Изо всех пожаров за сутки 19 случились на открытых территориях и в экосистемах.
«Общая площадь, выжженная огнем, составила около 17 га. Горела прошлогодняя сухая трава, ветки, кустарники и камыши. Причиной возникновения этих пожаров остается человеческая халатность или умышленное выжигание сухой растительности или сжигание мусора», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
О пожарах, причиной которых стали бы российские обстрелы, спасатели не сообщили. Однако также напомнили о последствиях ракетного удара по Богодухову.
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«Проверкой выявлены многочисленные повреждения частного домовладения. Повреждены крыши и окна жилых домов, хозяйственные постройки. Пострадал один человек», — отметили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 07:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изо всех пожаров за сутки 19 случились на открытых территориях и в экосистемах".