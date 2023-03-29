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Жители Харьковщины жгут: за сутки случилось 22 пожара

Происшествия 07:34   29.03.2023
Оксана Горун
Жители Харьковщины жгут: за сутки случилось 22 пожара Фото: облуправление ГСЧС

Изо всех пожаров за сутки 19 случились на открытых территориях и в экосистемах.

«Общая площадь, выжженная огнем, составила около 17 га. Горела прошлогодняя сухая трава, ветки, кустарники и камыши. Причиной возникновения этих пожаров остается человеческая халатность или умышленное выжигание сухой растительности или сжигание мусора», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

О пожарах, причиной которых стали бы российские обстрелы, спасатели не сообщили. Однако также напомнили о последствиях ракетного удара по Богодухову.

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    • «Проверкой выявлены многочисленные повреждения частного домовладения. Повреждены крыши и окна жилых домов, хозяйственные постройки. Пострадал один человек», — отметили спасатели.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 07:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изо всех пожаров за сутки 19 случились на открытых территориях и в экосистемах".