Де на Харківщині цієї весни висадять 1,2 мільйона дерев: інформація ХОВА
Цієї весни в Харківській області планують висадити щонайменше 1,2 мільйона молодих дерев. З них 556 тисяч саджанців вже ростуть у Жовтневому, Зміївському та Гутянському лісових господарствах.
Серед дерев, які висаджують, — сосни звичайні та кримські сосни, розповів заступник начальника ХОВА Євген Іванов.
“Лише на території Жовтневого господарства майже 6,8 тисячі гектарів площі заміновано. До того ж та частина господарства, що простягається по Золочівській громаді, все ще перебуває під обстрілами окупантів. Де дозволяє безпекова ситуація, висаджуються нові дерева. Адже ми маємо відновлювати ресурси вже зараз”, – сказав Іванов.
За його словами, в регіоні потребують розмінування 164,5 тисячі гектарів лісів. Через це фахівці не можуть провести ретельну перевірку угідь та встановити факти пожеж, незаконних вирубок та стану деревини.
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Про те, що у Гутянському лісгоспі почали висаджувати сосни та дуби, повідомляв народний депутат Павло Якименко. За його словами, молоді дерева з’являться на місці вирубаного лісу, якому було 128 років.
“Старі дерева хворіють на кореневу губку, тому 270 кубометрів деревини пішли на санрубку. Зрубані дерева відправили людям на дрова та ЗСУ для бліндажів”, — писав Якименко.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 21:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цієї весни в Харківській області планують висадити щонайменше 1,2 мільйона молодих дерев. З них 556 тисяч саджанців вже ростуть у Жовтневому, Зміївському та Гутянському лісових господарствах.".