Где на Харьковщине этой весной высадят 1,2 миллиона деревьев: информация ХОВА

Этой весной в Харьковской области планируют высадить не менее 1,2 миллиона молодых деревьев. Из них 556 тысяч саженцев уже растут в Октябрьском, Змиевском и Гутянском лесных хозяйствах.

Среди деревьев, которые высаживают, — сосны обыкновенные и сосны крымские, рассказал замначальника ХОВА Евгений Иванов.

«Только на территории Октябрьского хозяйства почти 6,8 тысячи гектаров площади заминировано. К тому же та часть хозяйства, которая простирается по Золочевской громаде, все еще находится под обстрелами оккупантов. Где позволяет ситуация с безопасностью, высаживаются новые деревья. Ведь мы должны восстанавливать ресурсы уже сейчас», — сказал Иванов.

По его словам, в регионе нуждаются в разминировании 164,5 тысячи гектаров лесов. Из-за этого специалисты не могут провести тщательную проверку угодий и установить факты пожаров, незаконных вырубок и состояния древесины.

О том, что в Гутянском лесхозе начали высаживать сосны и дубы, сообщал народный депутат Павел Якименко. По его словам, молодые деревья появятся на месте вырубленного леса, которому было 128 лет.

«Старые деревья болеют корневой губкой, поэтому 270 кубометров древесины пошли на санрубку. Срубленные деревья отправили людям на дрова и ВСУ для блиндажей», — писал Якименко.