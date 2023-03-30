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Розіп’ятий пес на Північній Салтівці в Харкові: справою зайнялася поліція

Події 18:08   30.03.2023
Олена Нагорна
Розіп’ятий пес на Північній Салтівці в Харкові: справою зайнялася поліція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом знущань з собаки, якого виявили в підвалі будинку на Північній Салтівці в Харкові, прив’язаного до труб дротами. Справу розслідуватимуть за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ.

Правоохоронці дізналися про подію в Київському районі під час моніторингу соцмереж. Слідчі провели огляд місця події та вилучили речові докази, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зараз безпритульний собака перебуває у волонтерки, яка його прихистила.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Про розіп’ятого пса в підвалі будинку по вулиці Метробудівників, 40 на Північній Салтівці раніше повідомили у Facebook мініпритулку “Котофеєчка”. Собака дивом вижив, йому допомогли небайдужі люди, які проходили повз і почули скиглення. Пес був дуже худий, на його лапах виявили подряпини від дротів, якими він був прив’язаний.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 18:08;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом знущань з собаки, якого виявили в підвалі будинку на Північній Салтівці в Харкові, прив’язаного до труб дротами. Справу розслідуватимуть за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ.".