Розіп’ятий пес на Північній Салтівці в Харкові: справою зайнялася поліція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом знущань з собаки, якого виявили в підвалі будинку на Північній Салтівці в Харкові, прив’язаного до труб дротами. Справу розслідуватимуть за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ.

Правоохоронці дізналися про подію в Київському районі під час моніторингу соцмереж. Слідчі провели огляд місця події та вилучили речові докази, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зараз безпритульний собака перебуває у волонтерки, яка його прихистила.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Про розіп’ятого пса в підвалі будинку по вулиці Метробудівників, 40 на Північній Салтівці раніше повідомили у Facebook мініпритулку “Котофеєчка”. Собака дивом вижив, йому допомогли небайдужі люди, які проходили повз і почули скиглення. Пес був дуже худий, на його лапах виявили подряпини від дротів, якими він був прив’язаний.