Распятый пес на Северной Салтовке в Харькове: делом занялась полиция
Правоохранители открыли уголовное производство по факту издевательств над собакой, которую обнаружили в подвале дома на Северной Салтовке в Харькове, привязанной к трубам проводами. Дело будут расследовать по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УКУ.
О событии в Киевском районе правоохранители узнали в ходе мониторинга соцсетей. Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Сейчас бездомная собака находится у волонтера, которая ее приютила.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
О распятом псе в подвале дома по улице Метростроителей, 40 на Северной Салтовке ранее сообщили в Facebook мини-приюта «Котофеечка». Собака чудом выжила, ей помогли неравнодушные люди, которые проходили мимо и услышали скуление. Пес был очень худой, на его лапах обнаружили царапины от проводов, которыми он был привязан.
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 18:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители открыли уголовное производство по факту издевательств над собакой, которую обнаружили в подвале дома на Северной Салтовке в Харькове, привязанной к трубам проводами. Дело будут расследовать по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УКУ.".