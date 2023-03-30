Распятый пес на Северной Салтовке в Харькове: делом занялась полиция

Правоохранители открыли уголовное производство по факту издевательств над собакой, которую обнаружили в подвале дома на Северной Салтовке в Харькове, привязанной к трубам проводами. Дело будут расследовать по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УКУ.

О событии в Киевском районе правоохранители узнали в ходе мониторинга соцсетей. Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас бездомная собака находится у волонтера, которая ее приютила.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

О распятом псе в подвале дома по улице Метростроителей, 40 на Северной Салтовке ранее сообщили в Facebook мини-приюта «Котофеечка». Собака чудом выжила, ей помогли неравнодушные люди, которые проходили мимо и услышали скуление. Пес был очень худой, на его лапах обнаружили царапины от проводов, которыми он был привязан.