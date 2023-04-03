Штучний ажіотаж – Хаустов про ситуацію в атеках Харкова напередодні 1 квітня

31 березня в аптеках Харкова утворилися великі черги через непорозуміння.

Про це 3 квітня під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

«Те що було до 1 квітня, людям вистачить набагато тижнів, або місяців, тому зараз навпаки в аптеках ми бачимо спад покупців. Питань нема, черг нема, аптеки працюють і ліки всі є», – додав Хаустов.

Максим Хаустов також підкреслив, що з 1 квітня перелік лікарських засобів, що відпускаються за рецептом, не збільшився. Змінилось тільки одне: рецептурний препарат тепер можна отримати за електронним рецептом.