Это был искусственный ажиотаж – Хаустов о ситуации в аптеках накануне 1 апреля
31 марта в аптеках Харькова образовались большие очереди из-за недоразумения.
Об этом 3 апреля во время брифинга сообщил директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.
«То, что было до 1 апреля, людям хватит намного недель или месяцев, поэтому сейчас наоборот в аптеках мы видим спад покупателей. Вопросов нет, очередей нет, аптеки работают и лекарства все есть», — добавил Хаустов.
Максим Хаустов также подчеркнул, что с 1 апреля перечень отпускаемых по рецепту лекарственных средств не увеличился. Изменилось только одно: рецептурный препарат теперь можно получить по электронному рецепту.
Читайте также: Вопросы, которые нельзя решать самостоятельно — Ляшко о лекарствах по рецептам
Новости по теме:
Вы читали новость: «Это был искусственный ажиотаж – Хаустов о ситуации в аптеках накануне 1 апреля»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 14:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 марта в аптеках Харькова образовались большие очереди из-за недоразумения.".