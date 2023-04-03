Это был искусственный ажиотаж – Хаустов о ситуации в аптеках накануне 1 апреля

31 марта в аптеках Харькова образовались большие очереди из-за недоразумения.

Об этом 3 апреля во время брифинга сообщил директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.

«То, что было до 1 апреля, людям хватит намного недель или месяцев, поэтому сейчас наоборот в аптеках мы видим спад покупателей. Вопросов нет, очередей нет, аптеки работают и лекарства все есть», — добавил Хаустов.

Максим Хаустов также подчеркнул, что с 1 апреля перечень отпускаемых по рецепту лекарственных средств не увеличился. Изменилось только одно: рецептурный препарат теперь можно получить по электронному рецепту.