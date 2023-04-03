Live
  • Понедельник 03.04.2023
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.74
    • 🟢

Это был искусственный ажиотаж – Хаустов о ситуации в аптеках накануне 1 апреля

Общество 14:16   03.04.2023
Виктория Яковенко
Это был искусственный ажиотаж – Хаустов о ситуации в аптеках накануне 1 апреля

31 марта в аптеках Харькова образовались большие очереди из-за недоразумения.

Об этом 3 апреля во время брифинга сообщил директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.

«То, что было до 1 апреля, людям хватит намного недель или месяцев, поэтому сейчас наоборот в аптеках мы видим спад покупателей. Вопросов нет, очередей нет, аптеки работают и лекарства все есть», — добавил Хаустов.

Максим Хаустов также подчеркнул, что с 1 апреля перечень отпускаемых по рецепту лекарственных средств не увеличился. Изменилось только одно: рецептурный препарат теперь можно получить по электронному рецепту.

Читайте также: Вопросы, которые нельзя решать самостоятельно — Ляшко о лекарствах по рецептам

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

12:04
В Харькове «на горячем» поймали 20-летнего «закладчика»
22:38
Как радовался Залужный, получив в подарок книгу от Жадана (видео)
22:06
Какой будет погода в Харькове на следующей неделе и в апреле в целом
18:43
Девять населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами врага — Генштаб
18:27
Вопросы, которые нельзя решать самостоятельно — Ляшко о лекарствах по рецептам

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Это был искусственный ажиотаж – Хаустов о ситуации в аптеках накануне 1 апреля»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 14:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 марта в аптеках Харькова образовались большие очереди из-за недоразумения.".